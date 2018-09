Paralympics-Medaillengewinnerin Lösch trat zurück

Die neunfache Paralympics-Ski-alpin-Medaillengewinnerin Claudia Lösch hat am Samstag ihren Rücktritt als aktive Sportlerin bekannt gegeben. "Ich habe lange mit mir selbst gerungen aber ich werde die kommende Saison nicht mehr in Angriff nehmen", schrieb die 29-jährige Niederösterreicherin auf Facebook. Lösch sparte bei ihrem Posting nicht mit Kritik am Internationalen Paralympischen Komitee (IPC).

SN/APA (Archiv/AFP)/JOEL MARKLUND Claudia Lösch holte neun Paralympics-Medaillen