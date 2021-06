Paralympics-Triathlet Matzinger plant Tokio-Coup

Der zweifache Paralympics-Sieger brachte sein Ticket für die Spiele in Tokio in trockene Tücher. Eine Medaille hängt dort sehr hoch für den Triathleten.

Nur noch rechnerische Unwägbarkeiten hätten verhindern können, dass Günther Matzinger sich für die Paralympics in Tokio qualifiziert. Mit dem fünften Platz beim World-Series-Rennen in Leeds (GBR) am Samstag ist die Teilnahme nun fix, der Triathlon steigt am 30. August. 2012 und 2016 war der 34-jährige Salzburger noch als Läufer angetreten und hatte zwei Mal Gold (400 und 800 Meter in London) sowie einmal Bronze (400 Meter in Rio de Janeiro) erobert.

Am kommenden Wochenende startet er noch in ...