Partnertausch bei Julian Hörl zum Österreich-Start

Der Pinzgauer Beachvolleyballer Julian Hörl steigt in Neusiedl in die nationale Tour ein. An seiner Seite wird ausnahmsweise nicht Routinier Alexander Horst aufspielen.

Mit guten Turnieren und vor allem Platz drei beim Challenge Event in Saquarema (BRA) haben Julian Hörl und Alexander Horst in den ersten Monaten des Jahres schon fleißig in Hinblick auf Olympia 2024 in Paris gepunktet.

Zum Start der heimischen Masters-Turniersaison in Neusiedl am See geht Hörl mit Philipp Waller an den Start, weil Alexander Horst gerade in Salzburg die Schulbank drückt. Er absolviert die letzte Lehreinheit seiner Polizei-Ausbildung für Spitzensportler.

Hörl/Waller werden danach auch beim Nationscup in Madrid zusammenspielen. Julian Hörl sagt: "Das win2day Masters ist für uns eine wunderbare Möglichkeit, dieses neuformierte Interimsduo für den Nationscup vorzubereiten. Wir wollen die Spiele natürlich nicht als reine Trainingsmatches abtun, dafür sind wir zu viel Sportler. Klar ist, dass wir am Finaltag am Sonntag mit dabei sein und eine Medaille mitnehmen wollen."

In Neusiedl wird das Starterfeld von Robin Seidl/Moritz Pristauz angeführt, Waller/Hörl sind auf Platz 2 gesetzt. Internationalen Touch bekommt der Saisonauftakt am Neusiedler See durch die Wildcard-Teams Sepka/Semerad (CZE) und Knasas/Stankevicius (LIT).