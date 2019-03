Patriots-Star Gronkowski beendete NFL-Karriere

Die National Football League (NFL) verliert einen ihrer größten Stars. Rob Gronkowski von Super-Bowl-Sieger New England Patriots gab am Sonntagabend in einem Instagram-Posting seinen Rücktritt bekannt. Der 29-Jährige gilt als einer der besten Tight Ends der NFL-Geschichte. Mit seiner Physis hat er das Spiel auf der Position revolutioniert.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/HARRY HOW "Gronk" fing in seiner Karriere 79 Touchdown-Pässe