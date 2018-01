Patriots und Eagles erreichten Conference-Finale in NFL

Die beiden topgesetzten Teams haben in ihrer jeweiligen Conference den Aufstieg ins Play-off-Halbfinale der NFL geschafft. Die New England Patriots gewannen am Samstag (Ortszeit) gegen die Tennessee Titans 35:14 und erreichten damit das siebente Jahr in Folge das AFC-Endspiel. Wesentlich mehr Mühe hatten in der NFC die Philadelphia Eagles beim 15:10 gegen die Atlanta Falcons.

SN/APA (GETTY)/Patrick Smith Eagles gegen Falcons bot viel Spannung