Peer/Pickl schossen sich in Minsk zu Mixed-Silber

Nach Bronze im Rad- und Judo-Lager haben am Dienstag die Schützen mit Silber für die dritte österreichische Medaille bei den Europaspielen in Minsk gesorgt. Franziska Peer und Bernhard Pickl kämpften sich im Mixed-Bewerb 50 m KK liegend bis ins Zweier-Finale vor, in dem Gold an die starken Schweizer Nina Christen/Jan Lochbihler ging. Auf dem Weg in die Entscheidung agierte auch das ÖSB-Duo stark.

Silber für das österreichische Schützen-Duo