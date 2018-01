Penz/Fischler hielten mit Platz 2 in Lillehammer Erfolgskurs

Österreichs Doppelsitzer Peter Penz/Georg Fischler sind drei Wochen vor Beginn der olympischen Rodelbewerbe weiter in starker Form. Am Samstag sicherten sich die Tiroler beim Weltcup in Lillehammer Platz zwei, mussten sich lediglich um 0,13 Sekunden dem Deutschen Topduo Toni Eggert/Sascha Benecken geschlagen geben.

SN/APA (Archiv/dpa)/Tobias Hase Tiroler weiter in der Erfolgsspur unterwegs