Pernsteiner Gesamt-Zehnter der Tour Down Under

Der Niederösterreicher Hermann Pernsteiner hat die zur Rad-WorldTour zählende Tour Down Under in Australien am Sonntag als Gesamt-Zehnter abgeschlossen. Der Profi des Teams Bahrain-McLaren hatte nach der finalen Bergankunft auf dem Willunga Hill, wo er als Tages-15. klassiert wurde, 54 Sekunden Rückstand auf Sieger Richie Porte (AUS/Trek).

SN/APA (AFP)/BRENTON EDWARDS Australischer Heimsieg durch Richie Porte