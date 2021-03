Peter Herzog brach den Angriff auf den Halbmarathonrekord ab

Nicht beendet hat Marathon-Olympiateilnehmer Peter Herzog den Halbmarathon in Dresden am Sonntag.

Den Sieg holte der Deutsche Richard Ringer in 1:01:33 Stunden. Herzog war bei dem Einladungslauf im "Großen Garten" von Dresden bis etwa Kilometer 15 gut im Rennen. Er lief auf der 2,5-Kilometer-Schleife durch den Park konstante Zeiten und befand sich in den Top-20 des starken Läuferfeldes.

Der 33-jährige Läufer von der Union Salzburg LA hält den österreichischen Rekord im Marathon (2:10:06, London 2020). In Dresden hätte er bei seiner aktuell guten Form in die Nähe des 14 Jahre alten Rekords von Günther Weidlinger (1:01:42) kommen können. Seine eigene Bestmarke von 1:03:22 hat er vor drei Jahren in Valencia aufgestellt.

Bei dem Einladungsrennen für Eliteläufer im Großen Garten von Dresden hatten kühle Temperaturen und starker Wind geherrscht. Da derzeit wegen der Coronapandemie nur wenige Veranstaltungen stattfinden, war eine Einladung für dieses Event sehr begehrt. Die Organisatoren erteilten sogar Mo Farrah eine Absage. Der britische Doppel-Olympiasieger hatte eine Kostenübernahme für seine Reisespesen gefordert.

Erfolglos blieb auch der Angriff von Valentin Pfeil auf das Marathon-Olympialimit in Dresden. Der Oberösterreicher gab nach zwölf von 16 Runden auf.