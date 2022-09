Peter Herzog genießt beim Berlin-Marathon VIP-Service

Am Brandenburger Tor fühlt sich Salzburgs Marathon-Ass besonders wohl. Am Sonntag startet er als einer der Besten unter 45.000 Laufbegeisterten.

Für Peter Herzog ist Berlin immer eine Reise wert. Dort lief der Salzburger Ausnahmeathlet 2018 im Marathon zu EM-Platz acht und Teambronze mit Österreich. 2019 war er am Brandenburger Tor bester Europäer des Rennens und erbrachte das Olympialimit.

Am Sonntag startet der 35-Jährige zur nächsten Berlin-Mission. Der Marathon in der deutschen Metropole garantiert Gänsehaut pur: 70.000 Sportlerinnen und Sportler starten über die verschiedenen Strecken, allein 45.000 im Marathon. Superstar Eliud Kipchoge, der in Berlin 2018 seinen heute noch ...