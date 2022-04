Peter Herzog gibt in Wien sein Wettkampf-Comeback

Österreichs Marathon-Rekordhalter Peter Herzog wird beim Vienna City Marathon zwar nicht über die Königsdistanz laufen, am 23. April aber über die 10-km-Distanz starten.

"Ich komme wieder in Schwung und kann schmerzfrei laufen", meinte der 34-jährige Salzburger in einer Aussendung am Mittwoch. Herzog hatte beim Sevilla Marathon am 20. Februar nach halber Distanz wegen einer Oberschenkelblessur aufgeben müssen. "Ich will es für einen guten Tempolauf nutzen", sagte Herzog.

Der Pinzgauer Olympiateilnehmer wollte bereits in Sevilla das Limit für die Europameisterschaft im August in München erbringen und muss nun umdisponieren. Die Vorgabe von 2:14:30 Stunden liegt deutlich über Herzogs Rekordmarke, 2:10:06 Stunden, die er im Herbst 2020 in London aufgestellt hat.