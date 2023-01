Peter Herzog im Halbmarathon so schnell wie nie

Österreichs Marathonrekordler Peter Herzog (Union Salzburg LA) zeigt sich früh im Jahr stark in Form. In Sevilla verbesserte er seine Halbmarathon-Bestmarke auf 1:03:10 Stunden.

Seine alte Bestmarke, zugleich Salzburger Landesrekord, hatte der Olympiateilnehmer fast exakt vor einem Jahr ebenfalls in Sevilla markiert, sie war bei 1:03:17 Stunden gelegen. Am Sonntag lief er um sieben Sekunden schneller. "Ab Kilometer 15 bin ich ein bisschen gestorben", schrieb der Saalfeldner in seinen sozialen Netzwerken. Im Rennen belegte er den neunten Rang. Sieger Amdework Walelegn (ETH) benötigte 1:00:28 Stunden.

Der "edp Medio Maratón" von Sevilla am Sonntag war für Herzog nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Marathon an selber Stelle in drei Wochen. Dort könnte er bei gleichbleibender guter Form eine Zeit laufen, die ihn der Olympiaqualifikation für Paris 2024 näherbringt. Im Vorjahr hatte er in Sevilla den Angriff auf das EM-Limit verletzungsbedingt abbrechen müssen.