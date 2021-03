Peter Herzog kratzte in Berlin am österreichischen Rekord

Olympiastarter Peter Herzog hat in Berlin seine persönliche Bestleistung im 10-km-Straßenlauf auf 28:12 Minuten verbessert.

Beim "Berlin 10K Invitational III", einem Einladungsrennen in Berlin-Schmöckwitz lief Herzog am Sonntag als Sechster um 51 Sekunden schneller als bei seiner bisherigen Bestleistung 2018 und damit Salzburger Landesrekord. Den österreichischen Rekord, den Günther Weidlinger bereits seit 2008 hält, verfehlte der Union-Salzburg-Läufer um zwei Sekunden. Für Herzog war es der erste Wettkampf seit seinem Rekord-Marathon von London Anfang Oktober.

"Ich bin mit einem gedämpften Selbstvertrauen nach Berlin gefahren, weil meine Trainings zuletzt nicht das Niveau hatten, wie ich mir gewünscht hätte und mich ein Infekt Anfang Februar etwas gebremst hat", sagte Herzog. "Ich hätte mir ein etwas langsameres Anfangstempo der Spitzengruppe erwartet, bin aber dann aktiv mitgegangen. Der Rennverlauf heute war sicherlich ideal für mich. Mit wenig Selbstvertrauen im Vorfeld so ein gutes Rennen zu zeigen, war eine kleine Überraschung für mich, zeigt aber, dass mein Grundniveau hoch und sehr stabil ist."

Das nächste Ziel für Herzog ist ein Halbmarathon in Dresden am 21. März. Die Form stimmt jedenfalls im Hinblick auf den Olympiamarathon in Sapporo im August.

Timon Theuer (Union St. Pölten) verbesserte in 29:07 seine persönliche Bestzeit deutlich. Valentin Pfeil (LAC Amateure Steyr) absolvierte in 29:18 eine gute Generalprobe für den Angriff auf das Olympia-Ticket im Marathon in zwei Wochen. Christian Steinhammer (ULC Riverside Mödling) stieg im B-Lauf nach rund einem Drittel der Distanz aufgrund von Unwohlsein aus.