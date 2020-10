Peter Herzog läuft in London zum Marathonrekord

Der Pinzgauer Ausdauersportler hat ein neues Highlight in seiner außergewöhnlichen Karriere gesetzt. In London unterbot er am Sonntag in London in 2:10:06 Stunden den österreichischen Rekord.

SN/AP Peter Herzog (ganz rechts) fand eine schnelle Gruppe.

Bisheriger Rekordhalter war Lemawork Ketema mit 2:10:44 gewesen. Herzogs bisherige Bestleistung war 2:10:57, aufgestellt im vorigen Herbst in Berlin. Seine Zeit in London bedeute Gesamtrang zwölf in einem erlesenen Starterfeld, er war der drittbeste Europäer. Das Londoner Rennen war wegen Covid-19 als Elitebewerb für ausgewählte Laufsportler ausgetragen worden. Gelaufen wurde auf einem Rundkurs im St. James-Park, und das bei deutlich schlechterem Wetter als in Österreich. Typisch britisches Regenwetter ließ an der Spitze keine absoluten Topzeiten zu. Sieger Shura Kitata aus Äthiopien kam in 2:05:41 Stunden ins Ziel. Der Favorit, Weltrekordmann Eliud Kochoge (KEN), musste sich mit Platz acht (2:06:49) begnügen. Der 33-jährige Peter Herzog ist ein Spätstarter im Marathon. Erst mit Ende 20 wechselte der frühere Biathlet, Triathlet und Rad-Trial-Sportler auf die langen Laufstrecken. Bei der Europameisterschaft 2018 in Berlin setzte er mit Rang zehn ein erstes internationales Ausrufezeichen. Damals holte er im Team (zu dem auch Ketema gehörte) außerdem Mannschaftsbronze. Im selben Jahr wurde er Heeressportler. Bis 2019 wurde er von Peter Bründl trainiert, seither hat Johannes Langer das Coaching übernommen. Quelle: SN