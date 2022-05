Peter Herzog lief beim Debüt Landesrekord über 10.000 Meter

Die Zeit von 28:40,80 Minuten reichte für den Salzburger beim Europacup in Frankreich nicht fürs EM-Limit.

Beim 10.000-Meter-Europacup in Pacé gab Peter Herzog (Union Salzburg LA) sein Debüt über diese Distanz und lief in 28:40,80 Minuten (Platz 25) gleich Landesrekord. Die alte Bestmarke von Helmut Schmuck, die seit 1988 Bestand gehabt hatte, unterbot er gleich um 44 Sekunden. In Österreichs ewiger Bestenliste belegt er Platz sechs. Die angestrebten 28:15 verfehlte der Saalfeldener aber: Ab Kilometer sechs plagte ihn Seitenstechen.

Der zweite Österreicher im Bewerb, Andreas Vojta (team2012.at), kann hingegen für die EM in München planen. In 28:06,88 Minuten unterbot er seine bisherige Bestmarke um 21 Sekunden und kam auf Platz 13. Der Sieg ging an den Franzosen Jimmy Gressier in 27:24,51 Minuten.