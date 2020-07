Peter Herzog lief in Berlin Fünf-Kilometer-Bestzeit

Beim Wettkampf-Comeback nach der Corona-Pause war Peter Herzog sofort voll da: Der Pinzgauer lief als Sieger bei einem Fünf-Kilometer-Bewerb in Berlin österreichischen Rekord.

Der Athlet der Union Salzburg LA stellte einmal mehr unter Beweis, dass ihm der Berliner Boden liegt. Nach fünf Kilometern und 13:54 Minuten im Schmöckwitzer Werder feierte er vor Haftom Weldaj aus Eritrea einen überlegenen Sieg.

Er verbesserte den österreichischen Rekord (14:26 min, Timon Theuer) klar.

"Nach den vielen Wochen des zumeist allein umgesetzten Trainings bin ich voller Freude in dieses Rennen gegangen", sagte Herzog. "Von Anfang spürte ich, dass ich gute Beine habe. Als in der Gruppe das Tempo jedoch zu langsam war, übernahm ich nach etwas mehr als der Hälfte der Distanz die Initiative und bin alleine dem Ziel entgegengelaufen. Ich wollte unbedingt eine ,13' vorne stehen haben. Das ist mir mit dem Gefühl, noch schneller laufen zu können, perfekt gelungen. Jetzt blicke ich voller Zuversicht auf die weiteren Herausforderungen."

Mit seinem ersten Österreichischen Rekord im Gepäck reist er noch diese Woche in den Oberengadin, wo er sich in St. Moritz mit Trainer Johannes Langer auf einen möglichen Herbstmarathon vorbereiten wird. Nach der Absage der Halbmarathon-WM und des Vienna City Marathon im Frühjahr sowie der Olympischen Spiele in Tokio (bzw. Sapporo) soll ein Marathon jene Formbestätigung bringen, mit der er schon im letzten Jahr das Olympialimit erbracht hatte.



Quelle: SN