Peter Herzog lief in Valencia stark

Fünftbester Europäer war der Saalfeldner Peter Herzog bei einem stark besetzten 10-Kilometer-Straßenlaufin Valencia.

Der Marathonspezialist lief in 29:34 Minuten auf den 21. Gesamtrang von insgesamt 15.000 Teilnehmern. Vorne waren zahlreiche Afrikaner, den Sieg häolte der Äthiopier Chala Ketema Regasa in 27:23. Herzog war der fünftbeste Europäer, er startete mit diesem Trainingslauf einen zweiwöchigen Trainingsaufenthalt in Spanien.

Nur knapp hinter Herzog kam auch sein niederösterreichischer Marathonkollege Christian Steinhammer in 29:56 ins Ziel.

Quelle: SN