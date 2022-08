Peter Herzog mit Berlin-Test sehr zufrieden

Am Montag feierte Peter Herzog seinen 35. Geburtstag, bis Dienstag hätte er - bei Absage mehrerer Konkurrenten - theoretisch noch ins EM-Starterfeld für den 10.000-Meter-Lauf in München rutschen können. Es wäre aber ein zweifelhaftes Glück für den Saalfeldner gewesen, zumal er sich bereits voll in der Vorbereitung auf den Berlin-Marathon am 27. September befindet. Einen Vorgeschmack holte er sich am Sonntag bei einem 10-Kilometer-Lauf zwischen Kurfürstendamm und Gedächtniskirche. Rang drei in 28:58 Minuten stellten ihn und seinen Trainer Johannes Langer ...