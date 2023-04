Peter Herzog mit Comeback "undercover" zufrieden

Als Teilnehmer einer Staffel hat Marathon-Rekordler Peter Herzogin Linz ein Comeback nach Krankheitspause gegeben, das Mut macht.

In der Hyundai-Staffel absolvierte der Union-Salzburg-Läufer seine Teilstrecke mit einem Kilometerschnitt zwischen 3:05 und 3:10 Minuten. "Eigentlich wollte ich nicht so schnell laufen, ich bin ja erst wieder seit ein paar Tagen im Training", sagte der Pinzgauer. Angetrieben haben ihn aber die überraschend starken Konkurrenten der "Fitmacher"-Staffel (mit Manuel Innerhofer/LC Oberpinzgau als Startläufer), die sich am Ende auch als Sieger in 2:09:52 Stunden durchsetzte und 5:58 Minuten Vorsprung auf Herzogs Hyundai-Crew hatte.

Wie berichtet, schlägt sich Herzog seit Wochen mit Verletzungen und Krankheiten herum. Wegen dieser gesundheitlichen Probleme konnte der Olympia-Aspirant im Frühjahr noch keinen Marathon laufen und musste seine Planungen diesbezüglich auf den Herbst verschieben.

Der Lauf in Linz in einer Truppe mit Kevin Kamenschak, Valentin Pfeil und Lars Demuth hat Herzog viel Spaß gemacht. "Ich konnte ohne Druck laufen, und ich bin eben einfach ein Wettkämpfer", erklärt er seine Motivation. "Darauf kann ich aufbauen", sagte Herzog.