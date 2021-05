Peter Herzog muss Test-Halbmarathon in Wien absagen

Knieprobleme bremsen den Marathon-Olympiateilnehmer: Er muss den Formtest im Wiener Prater absagen. Seine Landsleute wollen das Olympiaticket auf der Schnellstraße holen.

Bei Peter Herzog ist 84 Tage vor dem Olympiamarathon der Wurm drin. Der österreichische Rekordmann hätte am Sonntag einen Test-Halbmarathon in Wien laufen sollen. Doch am Freitag musste der Saalfeldner wegen Knieschmerzen passen: "Es geht leider nicht. Ich habe heute das Training schon nach wenigen hundert Metern abbrechen müssen." Ein Rennstart in Wien sei unter diesen Umständen nicht zu verantworten gewesen, befand auch Herzogs Trainer Johannes Langer.

"Momentan ist es verzwickt", ärgerte sich Herzog. Nach seinem Muskelfaserriss, den ...