Peter Herzog musste Sevilla-Marathon abbrechen

Bis zur Halbdistanz hielt Österreichs Rekordhalter Peter Herzog beim Sevilla-Marathon am Sonntag durch. Dann wurde seine Muskelverletzung akut, der Pinzgauer musste aussteigen.

Nach mehreren Wochen mit ausgezeichnetem Training in Kenia und Portugal hatte sich wenige Tage vor dem Sevilla-Start eine hartnäckige Muskelverletzung im Oberschenkel beim 34-Jährigen eingeschlichen. Nach langem Überlegen wagte er dennoch den Start. Die Halbdistanz in 1:04:42 Stunden zeigte, dass er gut drauf ist, dann aber begann es wieder zu zwicken. Herzog gab auf, er will das Limit für die EM in München (2:14:30) bei einer anderen Gelegenheit erbringen.