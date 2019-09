Peter Herzog schafft in Berlin das Olympialimit

Einen sensationellen Marathon hat Peter Herzog in Berlin hingelegt: Der Saalfeldner schaffte in 2:10:57 nicht nur eine persönliche Bestzeit, sondern unterbot auch das Limit für Olympia 2020 in Tokio klar. Außerdem war er bester Europäer bei dem stark besetzten Rennen.

Der Berlin-Marathon 2019 am Sonntag war auch heuer wieder ein unglaublich schnelles Rennen. Sieger Kenenisa Bekele aus Äthiopien verpasste in 2:01:39 den Weltrekord von Eliud Kopchoge um ganze zwei Sekunden. Nur rund zehn Minuten später erlebte Peter Herzog eine neue persönliche Sternstunde seiner Marathonkarriere. Er blieb in 2:10:57 Stunden um sensationelle viereinhalb Minuten unter seiner bisherigen persönlichen Bestmarke. Herzog belegte Gesamtrang 12 unter rund 40.000 Teilnehmern des Kultmarathons. Die Zeit bedeute zugleich, dass Herzog deutlich unter dem Olympialimit für Tokio geblieben ist, das auf 2:11:30 festgelegt ist.

Herzogs Bestzeit war bei 2:15:29 gelegen, gelaufen hat er sie ebenfalls in Berlin bei der EM im August 2018. Dort war allerdings der Streckenverlauf anders als bei dem auf Rekordmarken ausgelegten Berlin-Marathon.

Der Pinzgauer schlug bei kühlem Wetter mit zeitweise leichtem Regen vom Start weg ein starkes Tempo an und ging in 1:05:30 Stunden bei der Halbdistanz durch. Sein Kilometerschnitt blieb konstant bei 3:06 bis 3:09 Minuten (ca. 19 km/h). Anders als bei früheren Marathons konnte der 32-Jährige im Finish noch zulegen.

Herzog ist ein Quereinsteiger auf der längsten Laufstrecke der Leichtathletik. Nach Biathlon, Rad-Trial und Triathlon kam er erst mit Ende 20 zum Marathon. Seit dem Vorjahr ist er Heeressportler. Die Qualifikation für Olympia 2020 war sein erklärtes Ziel. Vor ihm hat bereits Lemawork Ketema als erster Österreicher sich beim Vienna City Marathon im heurigen Frühjahr das Tokio-Ticket gesichert. Dabei war er in 2:10:44 nur um wenige Sekunden schneller gewesen als Peter Herzog am Sonntag in Berlin. Der Salzburger hatte in Wien noch eine große Enttäuschung erlebt, er konnte sich nach Problemen in der Vorbereitung nicht steigern. Danach stellte er sein Training um und erntete nun den Lohn dafür.

