Peter Herzog siegt bei Olympia-Testlauf

Sechs Wochen vor dem Start beim Olympia-Marathon hat Peter Herzog in Hasbergen (GER) bei einem 10-Kilometer-Straßenlauf Selbstvertrauen getankt.

Einige angekündigte Topläufer fehlten wegen Einreiseproblemen bei der "Nacht von Hasbergen" nahe Osnabrück, einem Elitelauf, der erst um 21.45 Uhr gestartet wurde. So hatte Peter Herzog mit Malede Bukayaw aus Israel nur einen gleichwertigen Konkurrenten. Ab der zweiten von vier Runden hatte der Union-Salzburg-Läufer den schnell gestarteten Bukayaw im Griff und siegte am Ende in 29:19 Minuten mehr als eine Minute vor dem Israeli.

Am wichtigsten war beim ersten Wettkampf seit März, dass Herzog das Rennen komplett schmerzfrei durchziehen konnte. Er zeigte sich zufrieden. Die Zeit war für einen eckigen und welligen Kurs sowie ohne fordernde Konkurrenten in Ordnung.

Ab dieser Woche geht der 33-Jährige in den zweiten Teil seines Höhentrainingslagers in St. Moritz.