Peter Herzog startet beim Salzburger Lauf.Sport.Fest

Olympia-Teilnehmer Peter Herzog (Union Salzburg LA), die mehrfache Frauenlauf- Siegerin Conny Stöckl-Moserund Andreas Stöckl (SC Leogang) gehen beim Lauf. Sport.Fest.Salzburg an den Start.

Pinzgau-Power erhält das große Laufsport-Comeback am kommenden Wochenende (1. bis 3. Oktober) in Salzburg. Das Feld der zahlreichen Freizeitläufer wird bei dem Event mit Start und Ziel im Volksgarten von Peter Herzog angeführt. "Einen Wettkampf vor der Haustür nimmt man immer sehr gerne mit", freut sich der frisch gebackene Olympionike Herzog, der seit über zwei Jahren von Johannes Langer trainiert wird.



Acht Wochen nach seinem Auftritt beim fordernden Olympischen Marathon in Sapporo hat der 34-Jährige nach einer ausgiebigen Regenerationsphase erst vor kurzem wieder mit der Aufbauphase für kommende Aufgaben begonnen. "Um im Wettkampf voll zu performen, ist es daher zu früh. Ich möchte die Gelegenheit für einen hoch qualitativen Trainingslauf unter Wettkampfbedingungen nützen und werde sicher flotter laufen als in Wien", kündigt der Leoganger an. Besonders freut er sich nach dem positiven Stimmungserlebnis beim Vienna City Marathon, dass auch in der Landeshauptstadt wieder Laufevents für alle stattfinden können. "Das besonders Schöne für einen Profi ist, gemeinsam mit vielen Freizeitläuferinnen und Freizeitläufern an der Startlinie stehen zu können und die Stimmung aufzusaugen. Diese Vorfreude im Feld wirkt auf mich sehr motivierend und mitreißend", erzählt er und gibt zu bedenken: "Das gibt es in anderen Sportarten nicht!"

Generalprobe für Wien-Sieger Stöckl

Andreas Stöckl arbeitet fieberhaft auf sein großes Herbstziel, einen Halbmarathon

unter 1:10 Stunden Mitte Oktober in Barcelona hin. "Der Sparkasse Halbmarathon

beim Lauf.Sport.Fest.Salzburg wird meine Generalprobe, die wesentliche Standortbestimmung, um zu erfahren, wozu ich in Barcelona zu leisten imstande sein werde. Ich will schnell laufen, aber mich nicht komplett verausgaben."

Der Pinzgauer hat am 12. September im Rahmen des Vienna City Marathon den Halbmarathon als Sieger beendet, ein herausragendes Erlebnis in seiner Laufbahn als sehr ambitionierter Hobbyläufer, wie er damals betonte.

Seine Ehefrau Cornelia Stöckl-Moser denkt aus anderen Motiven ebenfalls step-bystep. Im Sommer 2019, kurz nach ihrem Sieg beim Linz Marathon inklusive Staatsmeistertitel, traten grobe Beschwerden im Beckenbereich auf. Die Karriere der damals 25-Jährigen wurde abrupt unterbrochen, es folgten vier Folgeverletzungen und eine lange Laufpause. Anfang 2021 drückte sie den Restart-Button, hat ihre Ernährung drastisch umgestellt und tastet sich behutsam zurück zum Ziel, das alte Leistungsniveau wieder zu erreichen: "Ich habe phasenweise nicht einmal Alternativtraining machen können, weswegen ein riesiger Trainingsrückstand entstanden ist. Ich möchte bewusst nichts überhasten und Schritt für Schritt setzen. Ich merke, dass der Trainingsumfang fehlt und dass das Tempogefühl im Wettkampf sich langsam entwickelt."

Stöckl-Moser startet zwei Tage vor dem Sparkasse Halbmarathon auch beim Salzburger Frauenlauf. Ein Event, den sie als zweifache Siegerin über die kürzere Distanz (5,5 km) und zweifache Siegerin beim früher ausgetragenen 10km-Lauf, wo sie 2018 einen Salzburger Landesrekord gelaufen ist, bestens kennt und sehr schätzt: "Beim Salzburger Frauenlauf gibt es einen wesentlichen Unterschied zu allen anderen Wettkämpfen, die ich bestreite. Beim Frauenlauf ist die Stimmung aufgelockert, man spürt die Vorfreude und dass der gemeinsame Spaß am Lauf im Vordergrund steht. Das reißt natürlich auch mich mit und ich gehe mit einem positiven, entspannten Gefühl an den Start. Bei einem Halbmarathon ist der Wettkampfgedanke verbreiteter. Viel mehr Teilnehmer denken hauptsächlich an ihre individuelle Leistung."

Alle Informationen und Anmeldungen zu den Läufen: www.lauffestspiele.at