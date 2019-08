Peter Herzog testet in Klagenfurt für Berlin

Fünf Wochen vor seinem Start beim Berlin-Marathon überprüft Peter Herzog (Union Salzburg LA) bei der Staatsmeisterschaft im Halbmarathon seine Form.

Der Titel wird am Sonntag bei der 18. Auflage von "Kärnten läuft" vergeben. Der Pinzgauer (Bestzeit: 1:03:22 Std.) kommt aus einem mehrwöchigen Höhentrainingslager in St. Moritz. Härtester Konkurrent dürfte Lemawork Ketema werden, dem aber ein schmerzender Ischiasnerv zu schaffen macht. Verletzungsbedingt absagen muss die Jahresschnellste Cornelia Stöckl-Moser (SC Leogang/1:15:07).

Die Landesmeisterschaft der Leichtathleten werden am Sonntag (10, ULSZ Rif) fortgesetzt. Ahamad Khatab peilt das Doppel aus Hammer- und Diskuswurf an, Serienstaatsmeisterin Michaela Egger (beide Union) ist im Dreisprung ohne Konkurrenz. Über 1500 Meter fordern die Union-Youngsters um Helena Dutka die Routiniers Sabine Hofer (LAC Salzburg) und Therese Wagenleitner (ASV Salzburg) heraus. Für die parallel startenden U16-Athleten sind die Bewerbe Generalprobe für die Österreichischen Meisterschaften U16/U20 in zwei Wochen ebenfalls in Rif.

Quelle: SN