Peter Herzog läuft in Valencia einen Marathon nur zum Genießen

Peter Herzog will die Atmosphäre in Valencia genießen.

Aus dem tief verschneiten Pinzgau an die spanische Mittelmeerküste reist Peter Herzog am Freitag. Der österreichische Marathonrekordhalter (2:10:06 Stunden) will beim Maratón Valencia Trinidad Alfonso am Sonntag erstmals nach 14 Monaten wieder ein Marathonziel sehen.

Verletzungs- und Krankheitspech verfolgte den Pinzgauer seither, auch deshalb legt er sich diesmal die Latte nicht so hoch wie gewohnt. "Ich will Valencia und seine unvergleichliche Atmosphäre einfach genießen", sagt Herzog. Das Olympialimit (2:08:10) oder eine Zeit nahe an seiner Bestmarke sind somit an der Costa del Azahar für ihn kein Thema.

Auch wenn die Chancen sehr gering sind, lebt der Traum von Paris 2024 nach wie vor. Über die Weltrangliste ist die Qualifikation im Frühjahr noch möglich. Eine Sorge weniger hat Herzog seit Freitag. Nach dem abrupten Aus als Heeressportler hat sich mittlerweile eine Job-Lösung für ihn gefunden. Ebenfalls in Valencia am Start ist die Wienerin Julia Mayer, so wie Herzog im Oktober in Salzburg Staatsmeisterin über zehn Kilometer. Sie peilt eine Zeit unter 2:30 Stunden an.