Peter Herzog verpasste EM-Limit nur um zwei Sekunden

In Leiden (NED) lief der Saalfeldner seinen schnellsten 10.000-Meter-Bewerb. In 28:17,06 Minuten hätte er beinahe die Direkt-Qualifikation für die Europameisterschaft in München geschafft.

SN/ölv/nevismal Peter Herzog.

Zwei Wochen nach seiner Premiere auf dieser Distanz in Pacé (FRA) nahm der Marathonspezialist einen weiteren Anlauf aufs EM-Limit von 28:15. Beim "Gouden Spike" in Leiden (NED) belegte er am Samstag Platz acht. In 28:17,06 Minuten verbesserte er sich um gut 23 Sekunden, dem Heeressportler fehlten nur etwas mehr als zwei Sekunden aufs Limit. "Ich weiß noch nicht, ob ich mich über diese tolle Zeit freuen soll oder mich über das knapp verpasste Limit ärgern", meinte Herzog nach dem Lauf. "Aber es hat auf alle Fälle Spaß gemacht." Den Sieg in Leiden holte der Brite Sam Atkin in 27:33,52.