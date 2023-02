Peter Herzog verzichtet auf Sevilla-Marathon

Eine hartnäckige Infektion bremst Langstrecken-Spezialist Peter Herzog aus. Er muss deshalb den für Sonntag geplanten Start beim Sevilla-Marathon absagen.

"Es macht keinen Sinn, mit 98 Prozent Gesundheit einen Marathon zu starten", schrieb Herzog auf Instagram. Die Infektion mache drei Monate Aufbauarbeit zunichte. Herzog hat ein Höhentrainingslager in Kenia absolviert, sich zuletzt in Portugal vorbereitet und in Sevilla einen vielversprechenden Test-Halbmarathon bestritten. Das große Ziel des 35-jährigen Union-Salzburg-Athleten ist Olympia 2024 in Paris. In Sevilla wollte er einen ersten großen Schritt dorthin machen. Nach einer zehntägigen Trainingspause wollen Herzog und sein Trainer Johannes Langer neu durchstarten und die Pläne auf einen anderen Marathon ausrichten.

Das Event in Andalusien stand schon im Vorjahr unter keinem guten Stern für den österreichischen Marathon-Rekordmann: Damals zog er sich wenige Tage vor dem Lauf eine Muskelverletzung zu. Er startete trotzdem, gab aber zur Halbzeit auf.