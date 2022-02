Peter Herzog vor Marathonstart: "Ich gehe durch die Hölle"

Peter Herzog nimmt trotz muskulärer Probleme am Sonntag den Marathon in Sevilla in Angriff.

Ein Höhentrainingslager in Kenia und zuletzt sieben Wochen in Portugal hatten Olympiateilnehmer Peter Herzog in Topform für den Sevilla-Marathon in Spanien gebracht. Dort will der Schützling von Trainer Johannes Langer das Limit für die EM im August in München (2:14:30 Stunden) erbringen.

"Seit ein paar Tagen gehe ich aber durch die Hölle", sagt der Saalfeldner. Wegen einer Verletzung im rechten Oberschenkel war kaum noch Training möglich. Er stand nun vor der Wahl, zu riskieren oder sicherheitshalber auf einen Start zu verzichten. Immerhin gebe es noch genügend Chancen, sich für die EM zu qualifizieren.

Nach viel physiotherapeutischer Behandlung entschied er aber am Freitag: "Ich werde es probieren." Wie weit er das Abenteuer schmerzfrei überstehen kann, bleibe aber die große Frage.

Peter Herzog (34) hält in 2:10:06 Stunden den österreichischen Marathonrekord, gelaufen 2020 in London. In Berlin 2018 war er EM-Zehnter und holte Bronze mit der Mannschaft. Bei Olympia in Sapporo kämpfte der Heeressportler von Union Salzburg LA sich vorigen Sommer trotz großer Hitze ins Ziel und belegte in 2:22:15 Stunden den 60. Platz.