Peter Herzog war beim Halbmarathon in Salzburg einsame Klasse

Ein schnellerer Trainingslauf war der Halbmarathon beim Lauf.Sport.Fest.Salzburg am Sonntag für Peter Herzog. Der Olympiateilnehmer siegte in 1:04:59 Stunden und war selbst überrascht von seinem Tempo.

Der 34-jährige Union-Salzburg-Athlet lief die Strecke entlang der Salzach bald allein an der Spitze. Lukas Hollaus, als Triathlet ebenfalls in Tokio dabei gewesen, kämpfte zwischenzeitlich mit Atemproblemen. Rang zwei in 1:09:05 war aber ungefährdet für den Niedernsiller, dahinter komplettierte h Andreas Stöckl (SC Leogang) in 1:12:07 auf Platz drei den Pinzgauer Triplesieg.

Peter Herzog sagte: "Ich wollte eigentlich nur einen soliden Trainingslauf in 1:10 machen. Dann ist aber doch ein bissl das Rennpferd in mir durchgekommen."

Schnellste Frau auf der Halbmarathondistanz war Veronika Mutsch in 1:26:01 Stunden.