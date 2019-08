Peter Herzog war in Kärnten bereits im Berlin-Tempo unterwegs

Einen gelungenen Test für seinen Start beim Berlin-Marathon legte Peter Herzog (Union Salzburg LA) bei der Halbmarathon-Staatsmeisterschaft hin.

Der Pinzgauer siegte am Sonntag in 1:03:53, nur 31 Sekunden über seiner Bestmarke. Von Konkurrent Lemawork Ketema (SVS Leichtathletik/1:05:11) löste er sich schon früh.

Herzog sagte: "Ich bin überglücklich, dass ich mir den Titel heute geholt habe. Das war ein wichtiger Zwischenschritt in Richtung Berlin nach einem misslungenen Frühjahr."

Erfolgreichste Titelsammler bei der Leichtathletik-Landesmeisterschaft in Rif mit je drei Siegen waren die Union-Athleten David Rastl (800, 1500, 4x400 m), Lukas Reiter (100 m, beide Staffeln), Elias-Min Nowotny (Hoch, Stabhoch, Staffel), Vanessa Wanderer (100, 200, 400), Eva Schnitzlbaumer (100 und 400 m Hürden, 4x400 m) und Michaela Sturm (Kugel, Diskus, Speer). Michaela Egger siegte im Dreisprung und in Abwesenheit der bereits zum Studium in die USA gereisten Inge Grünwald auch den Weitsprung. Doppelsiege gelangen weites Sabine Hofer (LAC Salzburg) mit Gold über 1500 und 5000 Meter, Shanna Tureczek im Hoch- und Stabhochsprung, Paul Klampfer (200 m, 4x100 m) und Simon Klebel (Kugel, Speer), alle von der Union Salzburg.

Weitere Landesmeister: 400 m: Stefan Weiß (LTS), 5000 m: Florian Rausch (LT Nußdorf), Stabhoch: Luca Del-Negro (USLA), Diskus: Ahamad Khatab; 4x100 m: Union Salzburg (Klampfer, Nowotny, Reiter, Del-Negro)m 4x400 m: Union Salzburg (Tschurtschenthaler, Christian Vorhauser, Joseph-Alexander Wergles, David Rastl); Frauen: 800 m: Therese Wagenleitner (ASV Salzburg), 4x100 m: LTS (Nicole Tobolka, Jennifer Dunn, Kristina Türk, Sophie Paschinger), 4x400 m: Union Salzburg, Maria Stella Tomasini, Helena Dutka, Alina Oblasser, Eva Schnitzlbaumer).

Manuel (6./59:45 Min.) und Hans-Peter Innerhofer (8./1:00:54) waren beim stark besetzten Kitzbüheler Horn-Lauf über 12,9 km und 1234 Höhenmeter am Sonntag beste Österreicher.

