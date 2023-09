Peter Herzog rüstet ab und startet bei der Weltmeisterschaft

Marathon-Rekordmann Peter Herzog (Union Salzburg LA) startet am Sonntag bei der Weltmeisterschaft im Halbmarathon in Riga (LAT).

"Die WM war eigentlich gar nicht auf dem Plan", sagt der 36-Jährige, "Aber sie ist eine schöne Motivation nach den schwierigen letzten Monaten." Den Union-Salzburg-Läufer plagten hartnäckige Muskelprobleme. Deshalb musste er auch den geplanten Start beim Berlin-Marathon absagen. "Ich bin in der Lage, vernünftig zu laufen. Vor ein paar Wochen war das noch nicht der Fall", sagt er. Mit einer angestrebten Zeit von 64 bis 65 Minuten gibt sich Herzog (Bestmarke: 63:10 Min.) zurückhaltend. Das Starterfeld sei "brutal hochkarätig", Bahnspezialisten treffen auf Marathon-Asse.

Durch die gesundheitlichen Probleme ist die angestrebte Qualifikation für Olympia 2024 in Paris für Herzog nicht einfacher geworden. Entweder über eine Limitzeit oder über ein Ranking kann er es noch schaffen. Sein Trainer Johannes Langer meint: "Paris ist nicht abgeschrieben. Das Potenzial ist da." Manche Trainingspartner, mit denen er etwa in St. Moritz auf Augenhöhe war, sind zuletzt gute Zeiten gelaufen. Der Schweizer Tadesse Abraham unterbot vor wenigen Tagen in Berlin seinen eigenen Rekord um eine Minute auf 2:05:10 Stunden - mit 41 Jahren.

Ein Marathon sollte sich in diesem Jahr noch ausgehen, zuvor ist das "Heimspiel" bei der 10-Kilometer-Staatsmeisterschaft nächsten Sonntag in Salzburg fix im Plan. Eine Sorge betrifft sein Umfeld: Ende November muss der Heeressportler früher als geplant abrüsten. "Ich hänge in der Luft. Aber es wird sich etwas auftun, ich werde das beste aus der Situation machen", bleibt der Pinzgauer optimistisch.