Peya fällt für Australian Open und Davis Cup aus

Die Doppel-Auslosung für die Australian Open in Melbourne ist ohne Alexander Peya in Szene gegangen. Der 38-jährige Wiener muss sich laut dem Online-Portal des "Kurier" einer Operation am rechten Ellbogen unterziehen und fällt für das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres aus. Auch beim Heim-Davis-Cup in Salzburg gegen Chile am 1./2.2. fehlt der Routinier.

SN/APA (Archiv/AFP)/GLYN KIRK Pexya muss sich am Ellbogen operieren lassen