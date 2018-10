Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben am Samstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL den vierten Saisonsieg geholt. Die Flyers feierten dank dreier Treffer in der Schlussphase einen 5:2-Heimsieg gegen die New Jersey Devils. Jakub Voracek (57.), Wayne Simmonds (59,) und Scott Laughton (60.) entschieden die Partie.

Raffl erhielt von Trainer Dave Hakstol nur 8:43 Minuten Eiszeit und damit die wenigste aller Flyers. Quelle: APA