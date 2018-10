Die Philadelphia Flyers haben mit dem Villacher Eishockey-Stürmer Michael Raffl die dritte Saisonniederlage in der NHL kassiert. Die Flyers verloren am Samstag zu Hause gegen den Vorjahresfinalist Vegas Golden Knights mit 0:1. Cody Eakin erzielte in der 59. Minute den einzigen Treffer der Partie.

SN/APA (AFP/Getty)/Drew Hallowell Michael Raffl beim Aufwärmen vor dem Spiel