Philadelphia nach Comeback-Sieg im NFL-Viertelfinale

Super-Bowl-Held Nick Foles hat die Philadelphia Eagles zu einem Comeback-Sieg in der ersten Play-off-Runde der amerikanischen Football-Liga NFL geführt. Der Titelverteidiger gewann im NFC-Wildcard-Spiel bei den Chicago Bears am Sonntag (Ortszeit) mit 16:15 (3:6). Im Viertelfinale trifft Philadelphia am Sonntag auf die an Nummer eins gesetzten New Orleans Saints um Star-Quarterback Drew Brees.

SN/APA (AFP/Getty)/JONATHAN DANIEL Foles setzte letzlich die entscheidenden Akzente