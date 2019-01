Die Philadelphia Flyers finden in der National Hockey League weiter nicht langfristig in die Erfolgsspur. Nachdem das Team von Michael Raffl zuletzt seine acht Spiele andauernde Niederlagenserie beendet hatte, setzte es für das Schlusslicht der Eastern Conference am Samstag wieder eine 2:3-Niederlage gegen Tabellennachbar New Jersey. Raffl bekam 7:30 Minuten Einzeit und gab einen Torschuss ab.

Quelle: APA