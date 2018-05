Philipp Eng hat Lust auf mehr - und Lucas Auer will kontern

Nach den Plätzen drei und vier im ersten Rennen auf dem Eurospeedway Lausitz ist das österreichische Duell im Deutschen Tourenwagen Masters voll im Gang. Fortsetzung am Sonntag.

"DTM? Wir haben ja fast schon eine ÖTM mit all diesen Ösis hier", raunzte ein deutscher Kollege schon beim Saisonauftakt des Deutschen Tourenwagen Masters vor zwei Wochen in Hockenheim. Klar doch: Zwei österreichische Fahrer gab's noch nie - zu Mercedes-Ass Lucas Auer kam heuer BMW-Rookie Philipp Eng -, ein Österreicher soll das DTM nach dem Ausstieg von Mercedes zum Ende der Saison vor dem Untergang bewahren - Serienchef Gerhard Berger -, ein Österreicher ist der Zampano bei Mercedes-Motorsport - Toto Wolff -, und in den einzelnen Teams gibt es echte und zugereiste Österreicher - wie den amtierenden Champion René Rast, der nach Bregenz gezogen ist.



Und dass dann auf dem Lausitzring die beiden Ösis noch die erste Startreihe in der Qualifikation besetzen - Auer in der letzten Sekunde mit sieben Tausendstel vor Eng -, das stimmte die Kollegen dann doch sehr bedenklich.



In einem chaotischen Rennen mit zwei schweren Unfällen konnten die Österreicher ihre Startpositionen nicht halten, belegten aber die Plätze drei (Eng) und vier (Auer). Was aber an diesem Samstag wichtiger war: Weder Jamie Green, der am Start in den steckengebliebenen Audi des Markenkollegen Nico Müller gerast war, noch Rast, der sich nach leichter Berührung mit dem weiteren Audi-Kollegen Loic Duval seit- und längswärts überschlug, aber selbst dem total zertrümmerten Audi entstieg, wurden verletzt. "Das war das Wichtigste heute", waren alle Fahrer danach einer Meinung.



Nach einer 12minütigen Safety-Car-Phase nach dem ersten Crash und einer Unterbrechung nach dem zweiten blieben von 55 Rennminuten nur etwas mehr als 20 über, in denen noch dazu der Pflichtboxenstopp zu absolvieren war. Danach siegte Edoardo Mortara - zum ersten Mal für Mercedes nach acht Erfolgen für Audi - vor Serienleader Timo Glock (BMW) und dem Ösi-Duo.



"Philipp hat in seinem dritten DTM-Rennen eine sehr starke Leistung gezeigt. Für BMW war es insgesamt ein sehr gutes Ergebnis mit fünf Autos in den Punkten", gab sich BMW-Sportleiter Rudi Dittrich (in Vertretung des bei der Formel E weilenden Sportchefs Jens Marquardt) erfreut. Natürlich war der Salzburger Eng (28) nach dem etwas enttäuschenden Auftakt in Hockenheim extrem zufrieden - obwohl er kurz auch wie der Sieger aussah: "Es hätte kaum besser laufen können. Ich hatte am Ende kein DRS, Mortara hat das clever gemacht. Dann kam auch noch Timo vorbei. Dennoch überwiegt die Freude. Was wir heute gezeigt haben, war eine absolute Teamleistung. Ein großes Dankeschön geht an unser Ingenieursteam, wir haben seit Hockenheim sehr gute Arbeit geleistet."

Dem Tiroler Auer (23), der schon 2016 und 2017 in der Lausitz siegte, merkte man jedoch etwas Frust an: "Ich war nach dem Start und den beiden Re-Starts jeweils Erster, dort wäre ich selbstverständlich auch gerne geblieben. Am Ende bin ich dann Vierter geworden, weil sich durch die Boxenstopps einiges verschoben hat. Wenn man von Platz eins auf vier zurückfällt, ist das natürlich bitter. Das müssen wir jetzt analysieren. Normalerweise musst du im DTM jede Chance nutzen. Meine Pole Position war heute eine Wunderrunde, die sich nicht auf Knopfdruck wiederholen lässt. Morgen ist ein neuer Tag, aber es wird sicher wieder hart."



Mit den Bonuspunkten aus der Qualifikation sind Auer und Eng in der Tabelle nun Vierter (33 Punkte) bzw. Achter (17). Glock führt mit 62 vor Paffett (Mercedes, 45) und Mortara (37). Das Sonntagrennen (13.30) wird live in SAT1 und ORF1 gezeigt.