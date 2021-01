Philosoph Liessmann im Leonidas-Interview: "Mensch sein heißt Grenzen akzeptieren"

Der österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann im großen Leonidas-Interview über Moral und Vorbilder im Sport. Kommt zuerst das Fressen und dann die Moral?

SN: Herr Professor Liessmann, noch nie wurde so viel über Sinn und Unsinn im Sport diskutiert wie in Coronazeiten. In der Geschichte des Sports ist das eigentlich nichts Neues. Schon in der Antike war dies Usus. Wo steht der Sport im Jahr 2021? Liessmann: Ich sehe die Situation ambivalent. Natürlich ist der Sport in unserer Gesellschaft ein wichtiges Segment der Freizeit- und Unterhaltungsindustrie. Wir wissen, dass in massenwirksamen Sportarten wie Fußball oder Skirennen Milliardenbeträge in unterschiedlichste Richtungen bewegt werden. So ...