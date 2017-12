Phil Taylor steht im Darts-WM-Finale - 6:1-Sieg gegen Lewis

Darts-Rekordweltmeister Phil Taylor ist nur noch einen Schritt von seinem 17. WM-Titel entfernt. Der 57-jährige Engländer schlug am Samstagabend den walisischen Überraschungsmann Jamie Lewis mit 6:1 und erreichte in London damit zum 21. Mal das Finale des wichtigsten Turniers der Welt. "The Power" war zum bisher letzten Mal 2013 Weltmeister.

SN/APA (AFP/Archiv)/DALE DE LA REY Dem Rekordweltmeister fehlt noch ein Sieg zum 17. WM-Titel