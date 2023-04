Phoenix Suns mit Durant in NBA weiter ungeschlagen

Mit Kevin Durant auf dem Feld sind die Phoenix Suns in der NBA weiter nicht zu schlagen und haben ihren Status als Titel-Aspirant kurz vor den Play-offs untermauert. Gegen die Denver Nuggets holten die Suns am Donnerstag ein 119:115 und verlängerten ihre Siegesserie in der besten Basketball-Liga der Welt auf sieben. Seit seinem Wechsel von den Brooklyn Nets nach Arizona hat Durant im Trikot der Suns noch nicht verloren. Mit 29 Punkten war er der beste Werfer für sein Team.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Kevin Durant (r.) ragte bei Phoenix wieder einmal heraus

Die Nuggets, die den ersten Platz in der Western Conference und den Heimvorteil in den Play-offs bereits sicher haben, verzichteten allerdings auf ihre Stammspieler um MVP-Kandidat Nikola Jokic. Die Oklahoma City Thunder holten ein 114:98 gegen die Utah Jazz und vergrößerten die Sorgen der Dallas Mavericks. OKC wäre auf Rang zehn noch qualifiziert für das Play-Inn, die Mavericks auf Rang elf nicht mehr. Die Mavericks haben allerdings noch zwei Spiele bis zum Ende der Hauptrunde, die Thunder nur noch eins.