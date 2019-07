Pilhatsch in ihrem ersten WM-Finale nach Fehlern Siebente

Die Steirerin Caroline Pilhatsch hat in ihrem ersten Langbahn-WM-Finale Rang sieben belegt. Die Kurzbahn-Vizeweltmeisterin des Vorjahres schlug am Donnerstag auf der nicht-olympischen Rückensprint-Strecke von 50 Metern als Vorletzte in 27,78 Sekunden an. Damit verpasste die 20-Jährige ihren im Halbfinale in 27,77 als Gesamtsechste fixierten österreichischen Rekord nur hauchdünn.

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Pilhatsch war im Finale annähernd gleich schnell wie im Halbfinale