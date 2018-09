Pilz als Vierte im Boulder-WM-Finale

Vorstiegsiegerin Jessica Pilz steht bei der Kletter-WM in Innsbruck auch im Bouldern im Finale. Die Niederösterreicherin zog als Vierte in die Medaillenentscheidung der besten sechs am Freitagabend (19.00 Uhr) ein. Siegerin des Halbfinales war die Slowenin Janja Garnbret, die im Vorstieg knapp von Pilz geschlagen worden war, vor Titelverteidigerin Petra Klingler (SUI) und Akiyo Noguchi (JPN).

