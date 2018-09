Pilz krönt sich in Innsbruck zur Vorstieg-Weltmeisterin

Die Niederösterreicherin Jessica Pilz hat am Samstag bei der ersten Medaillenentscheidung der Kletter-Weltmeisterschaften in Innsbruck die Goldmedaille im Vorstieg der Damen geholt. Die 21-jährige Lokalmatadorin kletterte auf der schwierigen Route in der Innsbrucker Olympiaworld als eine von zwei der zehn Finalistinnen top, war aber um elf Sekunden schneller oben als die Slowenin Janja Garnbret.

SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS Jessica Pilz war elf Sekunden schneller