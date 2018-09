Pilz nach Vorstieg-Sieg auch noch Kombi-WM-Dritte

Jessica Pilz ist bei der WM in Innsbruck nach Gold im Vorstieg auch noch zu Bronze in der Kombination geklettert. In der neuen WM-Disziplin, die 2020 erstmals auch olympisch sein wird, waren am Schlusstag der Titelkämpfe nur Topstar Janja Garnbret (SLO) und Sol Sa (KOR) besser als die 21-jährige Niederösterreicherin.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Pilz holte ihre zweite Medaille