Pinzgauer Läufer blieben unter sich - Herzog souveräner Meister

Die österreichische Meisterschaft im 10-km-Straßenlauf in Salzburg wurde zum Triumph für Peter Herzog. Dahinter brillierten einige engere Landsleute des Saalfeldners.

Vier Pinzgauer unter den ersten sechs: Die 10-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaft in Salzburg am Sonntag machte klar, wo die besten Ausdauersportler Österreichs daheim sind. Der für Union Salzburg LA laufende Peter Herzog siegte beim Salzburg 10K im Volksgarten in 29:29 Minuten vor Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau/29:39) und dem Steirer Timo Hinterndorfer (29:39). Knapp am Stockerl vorbei lief Ex-Triathlet Lukas Hollaus (29:41) als Vierter, Sechster wurde Manuel Innerhofer (30:40).

Bei den Frauen setzte sich Favoritin Julia Mayer (DSG Wien) in 33:19 vor Sandrina Illes (Union St. Pölten/34:22) und Cordula Lassacher (ATUS Knittelfeld/34:58) durch. Die Salzburger Landesmeistertitel gingen an Herzog bzw. Marie-Theres Gruber (Union Salzburg/36:47).

Herzog sagte: "Ich habe schon früh Druck gemacht, weil mir vorne etwas zu viel gebummelt worden ist , darum habe ich etwa Kilometer 3 das Zepter übernommen. Bei so einem Lauf bin ich nervöser als bei einer Weltmeisterschaft. Dort geht es um einen 40. oder 50. Platz. Aber hier will man der Platzhirsch sein, da geht's um alles." Nur eine Woche nach der Halbmarathon-WM in Riga hatte der Pinzgauer schon wieder schnelle Beine, auch wenn die Distanz am Ende lang wurde: "Da habe ich für das Tempo zu Beginn etwas gebüßt."

Den U18-Meistertitel über 5 Kilometer holte Damjan Eror (NÖ/15:56), Bronze ging an Anselm Schneeberger (Union Salzburg LA/16:49). Bei den U18-Frauen war Adéle Martin aus Frankreich Schnellste in 19:02 vor Hannah Bruneder (LCAV Jodl Packaging/19:08), der Tochter der früheren Union-Salzburg-Läuferin Martina Bruneder-Winter Schnellste, Dritte wurde Emilia Löffler (Union Salzburg LA/19:09).

Insgesamt waren 300 Laufbegeisterte beim Salzburg 10K am Start.