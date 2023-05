Piovesana und W. Borchashvili bei Judo-WM um Medaillen

Lubjana Piovesana kämpft bei der Judo-WM in Doha überraschend in der Finalrunde ab 17.00 Uhr in der Klasse ab 63 kg um die Medaillen. Halbfinalgegnerin ist Olympiasiegerin Clarisse Agbegnenou aus Frankreich. In der Kategorie bis 81 kg hat Wachid Borchasvhili in der Hoffnungsrunde noch die Chance auf Bronze, dafür muss er zwei Kämpfe gewinnen, der Olympiadritte Shamil Borchashvili verlor seinen Auftaktkampf.

Die heuer eingebürgerte Engländerin Piovesana, die im Vorfeld angegeben hatte, ihre erste WM in der allgemeinen Klasse "genießen zu wollen", besiegte der Reihe nach auf dem Weg zum Pool-Erfolg Hannah Martin (USA), Katharina Haecker (AUS), die als neutrale Athletin angetretene Russin Kamila Badurova (Russland) und Prisca Awiti (MEX). Magdalena Krssakova unterlag in Runde eins Barbara Timo (POR). Wachid Borchashvili feierte Erfolge gegen Alain Aprahamian (URU), Frank de Wit (NED) und Vedat Albayrak (TUR), ehe er um den Pool-Erfolg Tato Grigalashvili (GEO) unterlag. Nun wartet der Japaner Takanori Nagase. Enttäuschend verlief die WM für Wachids Bruder und Vorjahrsdritten Shamil, der sich Sagi Muki aus Israel geschlagen geben musste. Auf den Zuschauerrängen kam es zu einem Ausschluss von Fans, die sich geweigert hatten, ein russisches Militärsymbol zu entfernen. "Sie wurden aufgefordert, die Gegenstände zu entfernen, was sie nicht wollten. Deshalb wurden sie aus der Halle entfernt und dürfen sie nicht wieder betreten", sagte ein IJF-Sprecher insidethegames laut dpa. Das Georgsband ist ein russisches Militärabzeichen, welches von vielen Ukrainern als Symbol russischer Aggression angesehen wird und in mehreren europäischen Ländern verboten ist.