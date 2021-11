Play-off-Platz ist für Sernow-Team in Gefahr

Der angestrebte Play-off-Platz in der 1. Bundesliga (Top 6) ist derzeit für die Volleyball-Frauen der PSVBG Salzburg in Gefahr. Der Start ins Auswärtsdoppel am Allerheiligen-Wochenende brachte mit einer klaren 0:3-Niederlage bei VC Tirol den nächsten Dämpfer für die Sernow-Truppe, die momentan auf Platz sieben liegt. Das Spiel bei Linz-Steg, dem vom Pinzgauer Roland Schwab trainierten Meister, folgte am Montagabend.

Knapp dran am ersten Sieg waren die PSVBG-Herren. Die Schützlinge von Trainer Carsten Seith mussten sich Lenzing auswärts erst im fünften Satz mit 13:15 geschlagen geben.

Auf einer Erfolgswelle schwimmt indes Legionärin Victoria Deisl. Die Zuspielerin aus Seekirchen feierte vor den Augen ihrer vollzählig angereisten Familie mit VC Kanti Schaffhausen gegen Cheseaux (3:2) den sechsten Sieg im sechsten Ligaspiel in der Schweiz.