Pleite zum Jahresabschluss: Kein Österreicher unter Top 20 in Garmisch-Qualifikation

In der Qualifikation für den zweiten Bewerb der Vierschanzen-Tournee in Garmisch-Partenkirchen hat es am Montag kein Österreicher unter die ersten 20 geschafft. Daniel Huber (130 m) landete als bester ÖSV-Springer an der 22. Stelle, der Oberstdorf-Dritte Stefan Kraft (125) war nur 30. Der Pole Dawid Kubacki (135,5 m) gewann 0,5 Punkte vor Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi aus Japan (140).

