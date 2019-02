Pöltl bei Spurs-Niederlage in New York stark

Jakob Pöltl hat am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine starke Leistung geboten, eine weitere Auswärtsniederlage seiner San Antonio Spurs aber nicht verhindern können. Beim 118:130 bei Liga-Nachzügler New York Knicks bilanzierte der 23-jährige Wiener mit zwölf Punkten, neun Rebounds und zwei Assists in 19:42 Minuten auf dem Parkett.

SN/APA (AFP/GETTY)/ELSA Pöltl konnte weitere Niederlage nicht verhindern